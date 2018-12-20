«الدفاع المدني» تنفذ تمريناً ناجحاً للإخلاء في «أبوظبي للمعارض»

المصدر: أبوظبي - البيان

نفذت الإدارة العامة للدفاع المدني بأبوظبي، بالتعاون مع شركة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك) أمس، تمريناً عملياً ناجحاً للإخلاء ومكافحة الحرائق في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

ويأتي التمرين ضمن الجهود الرامية لرفع كفاءة وقدرة مختلف الجهات والمؤسسات الوطنية في حالات الطوارئ، وقياس مستوى الكفاءة والجاهزية والاستعداد لدى أطقم السلامة في الشركات للتعامل مع الحوادث والأزمات، والتنسيق مع الإدارات والمؤسسات المختلف ذات العلاقة.

وأوضح العميد محمد معيوف الكتبي مدير عام الدفاع المدني في أبوظبي، أن التمرين يأتي في إطار الحرص على تعزيز السلامة للأرواح وحماية الممتلكات ورفع الكفاءة والجاهزية لأداء مهام العمل في أسرع وقت، تحقيقاً للتطلعات والأهداف الاستراتيجية التي تسعى إليها حكومة أبوظبي في مواكبة التطورات واعتماد أفضل الممارسات العالمية المتقدمة.

ولفت إلى الاهتمام بتطبيق نظام إدارة البيئة والصحة والسلامة المهنية، لضمان الاستعداد والجاهزية للتعامل مع الحوادث، وتعزيز الشراكة الناجحة مع فئات المجتمع ومؤسساته، وتأهيل العنصر البشري وتدريبه، بهدف تعزيز ورفع الكفاءة والجاهزية في مختلف المواقع، وقياس سرعة الاستجابة، ومدى استعداد الجهات المشاركة في عمليات الإخلاء للتعامل أثناء حالات الطوارئ، ومدى الالتزام باتباع إجراءات الوقاية والسلامة الخاصة بعمليات الإخلاء. وذكر أن تمارين الإخلاء تتمثل في تنفيذ جميع القواعد المتبعة في حال نشوب حريق، بداية من الإبلاغ الفوري عن الحادث وإخلاء المبنى، والتوجه إلى نقطة التجمع، وحصر العدد للتأكد من عدم وجود أي مفقودين داخله.