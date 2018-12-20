«صحية استشاري الشارقة» تطلع على جهود «هيئة البيئة»

المصدر: الشارقة - البيان

اطلعت لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة على كافة أعمال وجهود هيئة البيئة والمحميات الطبيعية، وما تقدمه في مجال حماية البيئة وتنميتها، ووضع المنهج الاستراتيجي للعمل البيئي المتكامل.

واستقبل اللجنة في مقر الهيئة هنا سيف السويدي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية، ومعاونيها من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام، فيما ضم وفد المجلس عائشة البيرق رئيسة اللجنة، وعذراء الريامي مقررة اللجنة، ومحمد بن نومه الكتبي، ومحمد حمد المنصوري، وعوض مصبح الكتبي، ومن الأمانة العامة آمنة باصليب أمينة السر، وإسلام الشيوي الإعلامي.

وقدمت هنا سيف السويدي عرضاً موجزاً عن كافة أعمال الهيئة، وشاركها معاونوها للتعريف بالمراسيم والقرارات الصادرة، وبالمحميات الطبيعية التي تشرف عليها الهيئة، وبجهودها في مختلف المشاريع الحالية والمستقبلية.

وبدورها، أكدت عائشة البيرق رئيس لجنة الشؤون الصحية بالمجلس الاستشاري، حرص المجلس من خلال خطته الاستراتيجية على التواصل مع كافة الجهات والدوائر الحكومية، والاطلاع على أدوارها ودعمها لأهمية ما تؤديه من خدمات.