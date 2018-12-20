«طرق دبي» تتعاون مع «التجاري الدولي» لتقسيط دفع المخالفات

المصدر: دبي - البيان

أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، بالتعاون مع البنك التجاري الدولي، مبادرة لتقسيط مبالغ الغرامات المترتبة على المخالفات التابعة للهيئة لمستخدمي الطريق، وتقسيط رسوم بطاقات المواقف الموسمية، وذلك وفق فترات زمنية مختلفة حسب مبلغ الغرامة بواسطة بطاقات الائتمان الخاصة بهم ومن دون فوائد.

وقال أحمد الكعبي، مدير تنفيذي إدارة المالية بهيئة الطرق والمواصلات: «تهدف هذه المبادرة إلى إسعاد المتعاملين من أصحاب المركبات وتسهيل دفع غرامات المخالفات ودفع رسوم بطاقات المواقف الموسمية، خلال منحهم مدة أطول ومن دون فوائد».

وقال شاكر زينل، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد لدى «التجاري الدولي»: «تعد هذه الشراكة جزءاً من استراتيجيتنا لإعطاء عملائنا الأولوية لتلبية احتياجاتهم وإثراء تجربتهم».