بلدية أبوظبي تنجز أعمال صيانة وتأهيل 4 حدائق

المصدر: أبوظبي - البيان

أنجزت بلدية مدينة أبوظبي من خلال بلدية مركز المدينة أعمال الصيانة والتأهيل لمكونات أربع حدائق في جزيرة أبوظبي، ضمن التزام دائرة التخطيط العمراني والبلديات بتعزيز مكونات البنية التحتية، ولاسيما على صعيد توفير حدائق متكاملة الخدمات، وبيئة آمنة وخصوصاً للأطفال، وإيجاد الحدائق الترفيهية المناسبة لجميع الأعمار.

وأكد المهندس ماجد عبد الكثيري مدير بلدية مركز المدينة، أن المركز لديه خطة صيانة وتأهيل تشمل جميع مناطق ألعاب الأطفال المنتشرة في الحدائق العامة وحدائق الأحياء السكنية، وتنفذ هذه الخطة حسب الأولويات، مستهدفة إيجاد مناطق ألعاب وحدائق تحتوي على أقصى درجات السلامة والأمان لمستخدميها من الكبار والصغار.

وأضاف الكثيري، إن أعمال التأهيل تشمل مراجعة الألعاب وصيانتها، بما يتوافق مع معايير الأمن والسلامة لجميع الفئات العمرية المستخدمة للملعب، واستبدال البلاط المطاطي بأرضيات مطاطية تُصب بالموقع، وهي ذات مواصفات عالمية وعالية الجودة، كما يشمل التأهيل أيضاً صيانة ودهان أنظمة الإنارة والألعاب وأسوار الحدائق، مشيراً إلى أنه تم إنجاز أعمال التأهيل لأربع حدائق سكنية في بداية شهر ديسمبر الجاري.

وتأتي أعمال التأهيل كمرحلة ثانية ضمن الخطة الشاملة لتأهيل جميع مناطق الألعاب بأبوظبي، ويتوقع أن تشكل هذه الحدائق ومناطق الألعاب بعد تأهيلها مناطق جذب، حيث يزداد عدد مرتادي الحدائق ومناطق الألعاب خلال فصل الشتاء.