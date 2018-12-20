«الصحة» تشارك بتمرين محاكاة لقياس الجاهزية للوقاية من الأوبئة

المصدر: دبي - البيان

شاركت وزارة الصحة ووقاية المجتمع من خلال مركز عمليات الطوارئ والأزمات والكوارث بتمرين محاكاة تدريبي لقياس الجاهزية العالمية للوقاية من الأوبئة، وذلك بالتنسيق مع المركز العالمي لعمليات الطوارئ التابع لمنظمة الصحة العالمية وشبكة مركز عمليات الطوارئ (EOC Network).

ويهدف هذا التمرين التدريبي لتقييم الاستجابة للأوبئة العالمية حول تفشي لمرض الإنفلونزا مع احتمالية حدوث وباء.

ويعد هذا التمرين التدريبي الأول من نوعه، والثالث ضمن سلسلة من تمارين المحاكاة التدريبية التي أجريت هذا العام. ولم يشتمل التمرين التدريبي على وجود فيروس حقيقي، إذ كان مجرد تمرين عبر الإنترنت، كما لم يؤثر التمرين في النشاط العام أو الرسمي في هذه المراكز.