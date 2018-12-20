اجتماع في دبي يستعرض تطورات قاعدة بيانات الأمراض الوراثية لدى العرب

المصدر: دبي - البيان

عقد على هامش فعاليات مؤتمر دبي العالمي العاشر للعلوم الطبية، الاجتماع الأول للمجلس التنفيذي للمركز العربي للدراسات الجينية، والذي تم إعادة تشكيله مؤخراً بانضمام كوكبة من العلماء المتخصصين في علم الوراثة البشرية، وتم استعراض أحدث التطورات في قاعدة بيانات الأمراض الوراثية لدى العرب التي يحتفظ بها المركز، ومناقشة المشاريع المستقبلية، بما في ذلك سلسلة حلقات العمل والتعاون البحثي الدولي.وناقش الحضور تجهيزات المؤتمر العربي لعلوم الوراثة البشرية، والمقرر انعقاده في يناير 2020، ثم توجه الدكتور محمود طالب آل علي مدير المركز العربي للدراسات الجينية بالشكر للأعضاء لدعمهم المتواصل لأنشطة المركز المختلفة.