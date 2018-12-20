شرطة أبوظبي تستعرض النزاهة الوظيفية

المصدر: أبوظبي - البيان

نظّمت إدارة الشرطة المجتمعية بقطاع أمن المجتمع في شرطة أبوظبي، بالتنسيق مع مكتب شؤون المجالس في ديوان ولي عهد أبوظبي.. محاضرة بعنوان «النزاهة الوظيفية»، وذلك في مجلس خالد بن طناف المنهالي، بمنطقة بني ياس.

وناقش المشاركون في المجلس، الذي نظمته إدارة الشرطة المجتمعية، في قطاع أمن المجتمع، بشرطة أبوظبي، مفهوم النزاهة الوظيفية، وتعزيز القيم والسلوكيات الإيجابية، ومبادئ الشفافية، والأمانة، والمسؤولية في المؤسسات.

وتحدث الرائد محمد سعيد الشامسي، من إدارة مكافحة الفساد في المحاضرة، عن أهمية ترسيخ مفهوم النزاهة الوظيفية، وتناول معاييرها وآليات الوقاية من الجريمة، والعمل بشفافية لدى جميع الجهات.

وأشار إلى أهمية الحفاظ على المال العام، والابتعاد عن الكسب غير المشروع، وعدم استغلال الوظيفة، مستعرضاً العواقب القانونية لهذه الجريمة، وجهود الكشف عن مرتكبيها

وعبّر خالد بن طناف المنهالي، عن تقديره لجهود شرطة أبوظبي في تنظيم المجالس، لتوعية أفراد المجتمع، ومناقشة القضايا الوطنية التي تهمهم.

وسلم الرائد محمد سعيد الشامسي، نسخة من كتاب «أبجدية زايد»، الذي أصدرته إدارة الشرطة المجتمعية لمستضيف المجلس، موضحاً أنه يهدف إلى ترسيخ قيم القائد المؤسس في حب الوطن، ونشر ثقافة التسامح والإيجابية.