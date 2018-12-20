الإمارات تبحث استقطاب العمالة مع فيتنام وتايلاند ونيبال ورواندا

المصدر: أبوظبي - وام

بحث معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، وترينه فينه كوانغ سفير جمهورية فيتنام الاشتراكية، وفيباوان بننيمان القائم بأعمال سفارة تايلاند، وساكار براساد فويال القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة نيبال، ومصطفى سيبومانا القائم بأعمال سفارة رواندا لدى الدولة، كل على حدة، سبل تعزيز استقطاب العمالة من بلدانهم إلى سوق العمل في الدولة بما يلبي احتياجات القطاع الخاص. وجرى خلال اللقاءات التي عقدت أول من أمس في ديوان وزارة الموارد البشرية والتوطين في أبوظبي استعراض آفاق تطوير التعاون الثنائي في مجالات العمل.

تشريعات

وتم استعراض واقع سوق العمل في الدولة ومنظومة التشريعات والسياسات والمبادرات التي تطبقها الوزارة في إطار الحرص على ضمان الحقوق والشفافية في مختلف مراحل دورة العمل التعاقدي.

حضر اللقاءات الدكتور عمر النعيمي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد للاتصال والعلاقات الدولية وعدد من المعنيين.