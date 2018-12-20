%40 إنجاز تطوير ورفع كفاءة طريق حمد بن عبدالله في الفجيرة

المصدر: دبي ـــ أحمد يحيى

أكد المهندس أحمد الحمادي مدير إدارة الطرق بوزارة تطوير البنية التحتية لـ«البيان»، أن نسبة إنجاز صيانة وتطوير ورفع كفاءة طريق حمد بن عبدالله بالفجيرة وصلت لـ 40 %، وأن المدة الزمنية المتبقية لتسليم المشروع ستكون بحلول نوفمبر من العام المقبل، لافتاً إلى أن التكلفة التقديرية بلغت 250 مليون درهم.

وأضاف: «إن المشروع يمتد من تقاطع دوار النجيمات عند نهاية شارع الشيخ خليفة «دبي الفجيرة السريع» وصولاً إلى الطريق الاتحادي E99 «الطريق الساحلي الشرقي» بطول 6 كيلو مترات»، موضحاً أن المشروع الذي تشرف على تنفيذه الوزارة ضمن برنامجها الاستثماري، يعتبر من المشاريع المهمة، لحاجة الطريق الماسة للتطوير ورفع الكفاءة، حيث تتضمن أعمال المشروع، إعادة هيكلة وتوسعة وتحديث الطريق، الأمر الذي يزيد من قدرتها الاستيعابية، ويسهم في تنظيم حركة المركبات من وإلى المواقف الجانبية على الطريق، وتوفير طريق خدمة في الأماكن الممكنة لذلك.

وذكر الحمادي، أن المشروع سيشمل تحويل الدوارات القائمة إلى جسور وأنفاق وإشارات ضوئية، مع طريق خدمي ومواقف وممرات مشاة وتوسعة الطريق إلى 3 حارات في كل اتجاه، لافتاً إلى أن تطوير طريق حمد بن عبد الله، سوف يكون له دور بارز في رفع مستوى السلامة المرورية للمشاة، خاصة أنه يضم أنفاقاً خاصة بالمشاة، حيث يعد الطريق شرياناً رئيسياً في الفجيرة.

وتابع مدير إدارة الطرق بوزارة تطوير البنية التحتية: «إن المشروع يشمل كذلك إضافة حارة ثالثة للطريق بكلا الاتجاهين، فضلاً عن إنشاء تقاطعات حرة عند دوار النجيمات والتأمين، كما سيتم تطوير تقاطعات الإشارات الضوئية، الأمر الذي يزيد من قدرتها الاستيعابية، ويساهم في تنظيم حركة المركبات من وإلى المواقف الجانبية على الطريق، وتوفير طريق خدمة في الأماكن الممكنة لذلك».