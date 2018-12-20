شرطة رأس الخيمة تناقش المبادرات والمؤشرات الإستراتيجية

المصدر: رأس الخيمة - البيان

ترأس اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، اجتماع لجنة القيادة العليا لـ12، وذلك بحضور أعضاء لجنة القيادة العُليا، وممثلي القطاع الأمني بالإمارة.

وتم طرح مجموعة من المحاور، تمثلت في عرض ومناقشة نتائج المؤشرات الإستراتيجية في الإدارة العامة للموارد والخدمات المساندة عن الربع الثالث 2018م، وعرض نتائج المبادرات الإستراتيجية في الإدارة العامة للموارد والخدمات المساندة عن الربع الثالث 2018، وعرض ومناقشة نتائج المؤشرات الإستراتيجية في إدارة الدفاع المدني عن الربع الثالث 2018، وعرض نتائج المبادرات الإستراتيجية في إدارة الدفاع المدني عن الربع الثالث 2018، كما تم عرض ومناقشة نتائج إدارة المخاطر في القيادة عن الربع الثالث 2018.

وناشدت لجنة القيادة العليا خلال الاجتماع، بضرورة تطبيق قيمة (النزاهة) إحدى قيم وزارة الداخلية، الرامية إلى الحث على أداء العمل والواجب بنزاهة وإتقان مطلق، وتقديم كافة الخدمات وكل ما ينضوي تحت لواء أداء الواجب الوطني بنزاهة وأمانة وإخلاص.

وأكدت لجنة القيادة العُليا، على أهمية التميز في العمل والإخلاص في أداء المهام الوظيفية، والتطوع والحفاظ على ممتلكات الدولة، وطرح المبادرات البناءة بما يعزز المواطنة الإيجابية، مثمناً ضرورة التحلّي بقيم وزارة الداخلية، التي تحث على النزاهة والشفافية والصدق، وتشجع على الإبداع والابتكار والعمل بروح الفريق.