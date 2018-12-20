قبول قيد 8 محامين و60 مندوباً جديداً في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

قرّرت لجنة شؤون المحامين بدائرة القضاء في أبوظبي، قبول قيد 8 محامين جدد في جدول المحامين المشتغلين، فيما وافقت على تجديد قيد 4 محامين انتهى قيدهم لمدة تزيد على شهرين، كما وافقت على قبول قيد 60 مندوباً بعد اطلاعها على الطلبات الجديدة للقيد بجدول مندوبي مكاتب المحاماة.

وعقدت لجنة شؤون المحامين، اجتماعها بالمبنى الرئيس لدائرة القضاء، برئاسة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، وعضوية كل من القاضي عبدالكريم محمد فرعون، محكمة النقض، القاضي سعد عبدالباري محكمة استئناف أبوظبي، القاضي بوشعيب هجامي، محكمة استئناف العين، المستشار محمد ضويهر الكثيري، النيابة العامة، المحامي عبدالله فضل الحمادي، وخميس مبارك القبيسي، مدير إدارة شؤون المحاماة والخبراء مقرراً للجنة.