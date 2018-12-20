إطلاق النسخة العربية من الخطوات العشر للرضاعة الطبيعية

المصدر: الشارقة - البيان

أطلق مكتب الشارقة صديقة للطفل النسخة العربية من «الخطوات العشر للرضاعة الناجحة»، عقب آخر تحديث لها في أبريل 2018، والتي كانت قد أطلقتها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) ومنظمة الصحة العالمية عام 1991، مستهدفة الأمهات الجدد وجميع العاملين في القطاع الصحي، لترسيخ ثقافة الرضاعة الطبيعية.

وقالت الدكتورة حصة خلفان الغزال، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة صديقة للطفل: «يسعى المكتب من خلال نشر مثل هذه المبادرات إلى تقديم نموذج رائد في مجال حقوق الأطفال ورعاية الطفولة، إذ تعتبر لائحة الخطوات العشر للرضاعة الصحية، واحدة من المبادرات الواجب تعميمها على جميع الفئات والجهات المستهدفة، نظراً لأهميتها، حيث جاءت نتيجة دراسات استمرت على مدار أعوام طويلة».