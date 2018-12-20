«هيئة المعاشات» تدعو أصحاب العمل للتحقّق من توريد الاشتراكات

المصدر: أبوظبي - وام

دعت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أصحاب العمل في القطاعين الحكومي والخاص إلى التحقق من توريد الاشتراكات إلى الهيئة، خلال المدة المحددة بالقانون بغض النظر عن الجهات المعتمدة لتوريد الاشتراكات للهيئة من خلال نظام تحصيل الاشتراكات الإلكتروني.

وأكدت الهيئة في تعميم أصدرته لأصحاب العمل في القطاعين الحكومي والخاص الخاضعين للقانون الاتحادي رقم «7» لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته: «إن التأخير في تحويل الاشتراكات للهيئة من خلال هذه الجهات لا يعفي صاحب العمل من تحمل المبالغ الإضافية المترتبة على التأخير في التسديد».

وأوضحت: «أإن استقطاع نسبة المؤمن عليه في الاشتراك إضافة إلى نسبة صاحب العمل وتسديدها إلى الهيئة خلال المواعيد المحددة في القانون هي من مسؤوليات صاحب العمل، وبالتالي فإن الإخلال بهذا الالتزام يترتب عليه تحمل مسؤولية أي مبالغ إضافية تنشأ نتيجة عدم سداده للاشتراكات في المواعيد المحددة».