جلسة توعوية بعجمان ضد مخاطر المخدرات

المصدر: عجمان - البيان

شاركت القيادة العامة لشرطة عجمان في جلسة توعوية حول دور الأسرة في الوقاية من المخدرات، بتنظيم من مكتب احترام القانون بالتعاون مع البرنامج الوطني للوقاية من المخدرات (سراج)، وذلك في جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية في إمارة عجمان.وشارك في الجلسة المقدم محمد ماجد راشد النعيمي نائب مدير إدارة مكافحة المخدرات، والرائد عبد الله أحمد عبد الله النعيمي رئيس قسم عمليات المكافحة، وتم خلال الجلسة عرض مادة توعوية عن أضرار المخدرات والمؤثرات العقلية على النفس والأسرة والمجتمع، وأهم مؤشرات اكتشاف المدمن من خلال المظهر الخارجي والسلوكي الأخلاقي، ودور أصدقاء السوء في انحراف الشخص السوي ووقوعه في مصيدة الإدمان.

كما تم التطرق إلى أهمية دور الأسرة في وقاية الأبناء من الوقوع في مستنقع المخدرات، ومسؤولية أفراد المجتمع في الحد من هذه الجريمة من خلال المشاركة الإيجابية مع الجهات الأمنية، التي لا توفر جهداً إلا وتبذله في حماية الوطن والمواطن، وأبدى الحضور تفاعلاً ملحوظاً أثناء الجلسة من خلال النقاشات والحوارات.