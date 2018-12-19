توقعات الطقس ودرجات الحرارة غدا

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئياً بوجه عام، رطبا ليلاً وفي صباح الغد الباكر، مع فرصة لتشكل الضباب أوالضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، بينما تكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام.

وقال، في نشرته اليومية، إن حركة الرياح ستكون شمالية شرقية إلى شمالية غربية/ 15 - 25 تصل إلى 38 كم/س أحياناً.

ونوه إلى أن الخليج العربي سيكون متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 10:47 والثاني عند الساعة 00:18، ويحدث الجزر الأول عند الساعة 17:59 والثاني عند الساعة 05:01.

وعن بحر عمان، أفاد بأنه سيكون خفيفا إلى متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 20:48، والثاني عند الساعة 07:32، ويحدث الجزر الأول عند الساعة 13:52 والثاني عند 02:13.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 26 17 75 40

دبي 26 18 70 45

الشارقة 26 16 75 40

عجمان 26 17 80 35

أم القيوين 26 15 85 45

رأس الخيمة 27 14 80 40

الفجيرة 26 19 75 40

العين 27 15 75 35

ليوا 26 13 90 35

الرويس 24 16 80 45

السلع 25 16 85 40

دلما 26 18 70 45

طنب الكبرى 26 19 85 40

طنب الصغرى 26 19 85 40

أبو موسى 26 19 85 40