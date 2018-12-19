محمد بن راشد: نعمل لترسيخ «العربية» لغة للحياة

المصدر: دبي ــ وام

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على حسابه على «تويتر»: «في اليوم العالمي للغة العربية، تحتفي الإمارات مع العالم بهذه اللغة الخالدة دراسةً وبحثاً، عبر سياسات حكومية وثقافية متجددة»، مضيفاً: «لدينا أجندة وطنية للغة العربية، ووجّهنا بعمل المزيد من الدراسات والمبادرات لترسيخها لغة للحياة».

ووجّه سموه بالعمل على إطلاق «تقرير حالة ومستقبل اللغة العربية»، ليكون أساساً ودراسةً موسعة لمقاربة تحديات اللغة العربية بطريقة علمية تساعد على تطوير أساليب استخدامها وتعليمها وتمكينها كوسيلة للتواصل واكتساب المعرفة، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للغة العربية.

وأعلنت وزارة الثقافة وتنمية المعرفة عن تبنّيها توجيه سموه بإصدار «تقرير حالة ومستقبل اللغة العربية»، خلال اجتماع المجلس الاستشاري للغة العربية الذي يعد جزءاً من الأجندة الوطنية لمئوية الإمارات 2071.

وتتضمن أولويات الأجندة الوطنية تأصيل عملية التعليم والتعلم، وتفعيل دور اللغة العربية في وسائل الإعلام، وإثراء اللغة العربية بالإنتاج الفكري والأبحاث العلمية، وترجمة الأعمال العربية إلى العالمية، ونقل العلوم والمعارف من اللغات المختلفة إلى اللغة العربية، والحفاظ على التراث الشعري والأدبي واللغوي، إضافة إلى نشر اللغة العربية لغير الناطقين بها.

وسيصدر التقرير في 2019، وسيعمل عليه مجموعة من الخبراء والباحثين من جامعات إقليمية وعالمية، وسيضم استبيانات للرأي واستطلاعات للأفكار، ودراسات بحثية، إضافة إلى دراسات حالة من قطاعات مختلفة، وتجارب مختارة من مؤسسات في الإمارات العربية المتحدة ودول أخرى.

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