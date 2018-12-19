«تنفيذي الشارقة» يناقش مقترحات لتنظيم عمل موظفي الدوائر الحكومية

المصدر: الشارقة - البيان

عقد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة اجتماعه الأسبوعي برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس.

وذلك صباح أمس في مكتب صاحب السمو الحاكم.استهلت الجلسة بالتصديق على محضر الجلسة السابقة، ليستعرض المجلس بعدها المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، والتي تتعلق بشؤون الإمارة المختلفة، واعتمد فيها بعض القرارات، وذلك تحقيقاً لرؤية إمارة الشارقة في خدمة المواطنين والقاطنين على أرضها.

وناقش المجلس عدداً من المقترحات الخاصة، التي قدمتها دائرة الموارد البشرية، وأشار الدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس دائرة الموارد البشرية إلى أن المقترحات تضمنت عدداً من البنود والمواد الخاصة بتنظيم عمل موظفي الدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات في الإمارة، والتي ستعمل على تعزيز استقرار الكوادر الوظيفية ودعمها، مما يسهم في تطوير مستويات العمل، وبذل مزيد من الجهود وتطوير الخدمات التي تقدمها دوائر حكومة الشارقة، والارتقاء بها.

واعتمد المجلس مذكرة التفاهم المزمع توقيعها بين هيئة الشارقة للوثائق والأرشيف ودائرة البلدية والتخطيط في إمارة عجمان. وتهدف المذكرة إلى تعزيز أواصر التعاون، وتحقيق الشراكة الاستراتيجية، والاستفادة من الخبرات التراكمية التي تمتلكها الهيئة في مجال الوثائق والأرشفة، حيث سيتم تدريب موظفي بلدية عجمان على عدد من المهارات الخاصة بتخصصات الهيئة.

كما تهدف المذكرة إلى تبادل البحوث والدراسات الرامية إلى تجويد العمل المؤسسي لبناء علاقة شراكة لتحقيق الأهداف المشتركة، وتطوير خدمات المتعاملين، وتنسيق مجالات العمل المشترك والتدريب والمبادرات التطويرية، وتبسيط الإجراءات والتنسيق في إطار التعاون الوظيفي والعملي المشترك لتنمية القدرات الفنية والإدارية لموظفي ومنتسبي دائرة البلدية والتخطيط في عجمان.

وهنأ المجلس منتسبي القيادة العامة لشرطة الشارقة من الضباط الذين تمت ترقيتهم.