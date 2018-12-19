وفد جمعية الصحفيين يختتم مشاركته في كونغرس الاتحاد الأفريقي

المصدر: الخرطوم - وام

اختتم وفد جمعية الصحفيين مشاركته في اجتماعات الكونغرس الأفريقي للاتحاد الأفريقي للصحفيين في الخرطوم والتي عقدت باستضافة الاتحاد العام السوداني للصحفيين.

والتقى الوفد، برئاسة محمد الحمادي رئيس الجمعية وعضوية عبدالرحمن البستكي أمين عام الجمعية وعلي الظاهري أمين الصندوق، الرئيس السوداني عمر حسن البشير خلال لقائه بالقصر الجمهوري قيادات الاتحاد الدولي للصحفيين وقيادات جمعيات الصحفيين بالعالم والذي دعاهم خلاله إلى التحلي بالموضوعية والمصداقية في تناول القضايا وتمكين المواطن من الحصول على المعلومة الصحيحة. وأكد الرئيس البشير أهمية الصحافة ودورها المتعاظم في تشكيل وجدان الشعوب ومعالجة القضايا الاجتماعية مشيراً إلى أهمية الإعلام كسلطة رابعة تحتاجها الدولة والمسؤولون لتنبيههم.