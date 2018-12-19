سعود بن صقر والشيوخ يعزون في وفاة راشد بن عبيد السلحدي

المصدر: رأس الخيمة - وام

قدم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، واجب العزاء إلى عائلة السلحدي في وفاة المغفور له راشد بن عبيد السلحدي.

كما قدّم واجب العزاء عدد من الشيوخ وكبار المسؤولين وضباط القوات المسلحة والقوات الجوية والبحرية والشرطة، إلى جانب المعزين من المواطنين وأبناء الجاليات العربية. وأعرب صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر، خلال زيارته خيمة العزاء في منطقة سيح الغب في رأس الخيمة أمس، عن خالص تعازيه ومواساته إلى العقيد متقاعد محمد راشد السلحدي.

والعميد الركن سعيد راشد السلحدي، نائب قائد القوات البرية، والعميد سيف راشد السلحدي، مدير إدارة الموارد البشرية بكلية الشرطة، والنقيب سلطان راشد السلحدي، مدير فرع الطرق الخارجية بإدارة المرور والدوريات بشرطة رأس الخيمة.

والرائد علي راشد السلحدي، رئيس قسم إنتاجية العاملين في القيادة العامة بشرطة رأس الخيمة، والملازم أول أحمد راشد السلحدي، من القوات المسلحة، في وفاة والدهم، وإلى أسرة وذوي الفقيد وآل السلحدي، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما قدّم اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، والشيخ عمر بن صقر القاسمي، والمهندس الشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني برأس الخيمة، واجب العزاء إلى عائلة السلحدي في وفاة المغفور له راشد بن عبيد السلحدي.وأعرب الشيوخ - خلال زيارتهم خيمة العزاء في منطقة سيح الغب برأس الخيمة أمس - عن خالص تعازيهم ومواساتهم إلى العقيد متقاعد محمد راشد السلحدي، والعميد الركن سعيد راشد السلحدي، نائب قائد القوات البرية.

والعميد سيف راشد السلحدي، مدير إدارة الموارد البشرية بكلية الشرطة، والنقيب سلطان راشد السلحدي، مدير فرع الطرق الخارجية بإدارة المرور والدوريات بشرطة رأس الخيمة، والرائد علي راشد السلحدي، رئيس قسم إنتاجية العاملين في القيادة العامة بشرطة رأس الخيمة، والملازم أول أحمد راشد السلحدي من القوات المسلحة، في وفاة والدهم، وإلى أسرة وذوي الفقيد وآل السلحدي، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.