مدير عام «الشؤون الإسلامية» يتسلم نسخة من «أبجدية زايد»

المصدر: دبي - البيان

تسلم محمد سعيد النيادي مدير عام الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف نسخة من كتاب أبجدية زايد الذي أصدرته شرطة أبوظبي بحضور عدد من مستشاري الهيئة.

وأكد النقيب محمد مبخوت المنهالي مدير فرع العلاقات الاجتماعية في إدارة الشرطة المجتمعية بقطاع أمن المجتمع اهتمام شرطة أبوظبي بمد جسور التواصل وإقامة الشراكات مع مختلف قطاعات المجتمع ومؤسساته العامة والخاصة لتحقيق رؤيتها عبر تبني قيم القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» في الولاء والانتماء وحب الوطن.

جدير بالذكر أن كتاب أبجدية زايد أُطلق تزامناً مع عام زايد ليستلهم الأفراد من أقوال زايد الخير المأثورة، أبجديات النجاح وينهلوا من حكمته أسرار تماسك المجتمع ومن رؤيته طريق النجاح.