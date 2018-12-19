حاكم أم القيوين يطلع على خطط واستراتيجية «التغير المناخي»

المصدر: أم القيوين - وام

اطلع صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، على خطط واستراتيجية وزارة التغير المناخي والبيئة، والمشاريع التي ستنفذها خلال المرحلة المقبلة لتطوير البنية التحتية المتعلقة بمجالات العمل البيئي، ومنها استراتيجية الإدارة المتكاملة للنفايات في إمارات الدولة ومشروع مكب نفايات المدينة بأم القيوين بصورة خاصة.

جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو حاكم أم القيوين، بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، أمس في الديوان الأميري، معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة وفريق العمل المرافق له.

حضر المقابلة الشيخ سيف بن راشد المعلا رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بأم القيوين، والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس مجلس أمناء مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية، والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا رئيس الدائرة المالية بأم القيوين، وناصر بن سعيد التلاي مدير الديوان الأميري، وراشد محمد أحمد مدير التشريفات وعدد من المسؤولين بوزارة التغير المناخي.

وشاهد سموه والحضور عرضاً مرئياً لمشروع مكب المدينة بأم القيوين الذي يشمل أعمال التجهيز والتجريف والتغطية للنفايات وإنشاء بركة تجفيف للمياه العادمة الصناعية، بالإضافة إلى إنشاء خلية طمر هندسية للنفايات الخطرة الصلبة.

وثمن صاحب السمو حاكم أم القيوين الجهود التي تبذلها وزارة التغير المناخي والبيئة، وعلى رأسها معالي الدكتور ثاني الزيودي في تحقيق الإدارة المثلى للنفايات في إمارات الدولة كجزء رئيسي ضمن منظومة تحقيق الاستدامة البيئية التي تتماشى مع مستهدفات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 الساعية من خلالها الوصول إلى نسب متقدمة في معالجة النفايات بشكل مستدام في الدولة من خلال استخدام التقنيات المتطورة والصديقة للبيئة.