افتتاح منشأة لتصنيع المستحضرات الدوائية في مجمع دبي للعلوم

المصدر: دبي ـ البيان

افتتح، في مجمع دبي للعلوم، مجمع الأعمال الشامل الذي يركز على العلوم ويعمل على تطوير قطاع الرعاية الصحية المحلي، أول مصنع للمستحضرات الدوائية «فارماكس فارماسيوتيكلس».

وسيعمل المصنع الجديد على إنتاج مجموعة واسعة ومتنوعة من الأدوية لأمراض القلب والأوعية الدموية، الاضطرابات النفسية والعصبية، أمراض الجهاز الهضمي، والسكري من النوع 2.

ويمثل المصنع الجديد أول منشأة متقدمة ضمن مجمع دبي للعلوم، وقد تم إنشاؤها بتكلفة 125 مليون درهم.

ويختص المصنع بتصنيع وتسويق المستحضرات الصيدلانية التي تستهدف علاج الأمراض المزمنة التي تتواجد تحديداً في منطقة الشرق الأوسط.

وقد تم تجهيز المصنع بأحدث التقنيات الأوروبية، مع استيفاء المعايير التنظيمية العالمية الصارمة، بقدرة إنتاج سنوية تبلغ 300 مليون قرص وكبسولة، ومن المتوقع أن يرتفع حجم إنتاجه إلى أربعة أضعاف في السنوات الخمس المقبلة.

تقدم

وقال مروان عبد العزيز جناحي، المدير العام لمجمع دبي للعلوم ورئيس فريق عمل قطاع الصناعات الدوائية والمعدات الطبية ضمن استراتيجية دبي الصناعية 2030:

«تستورد منطقتنا حالياً أكثر من 80 في المئة من المستحضرات الصيدلانية من الخارج، إلا أن التقدم التكنولوجي وزيادة قدرات البحث والتطوير وتوافر المواهب والبنية التحتية المتطورة، فضلاً عن القرب من الأسواق الناشئة والسياسات الداعمة، توفر لنا فرصة مهمة لزيادة قدرات التصنيع المحلية».

وأضاف: «لقد عملنا بشكل وثيق مع المجلس التنفيذي لإمارة دبي وأعضاء فريق عمل قطاع الصناعات الدوائية والمعدات الطبية لتحقيق نتائج ملموسة من شأنها دعم طموحات دبي الاقتصادية، وعليه فإن افتتاح مصنع فارماكس يمثل خطوة مهمة للغاية، ويسعدنا أن نرحب بشركائنا التجاريين في مجمعنا العلمي الذي يضم أكثر من 350 شركة و3600 متخصص في هذا المجال».

استراتيجية

وكانت استراتيجية دبي الصناعية 2030، التي تم إطلاقها في عام 2016، قد اعتبرت قطاع الأدوية جزءاً من 6 قطاعات استراتيجية مهمة لاقتصاد دبي.

وتتوقع التنبؤات الإيجابية أن رفع القدرات الصناعية سيسهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي بنحو 43.5 مليار دولار إضافية، في حين سترتفع مساهمة القطاع الصناعي بنحو 4.9 مليارات دولار، ومن المتوقع أن تسهم الخطة في زيادة قدرات الأبحاث والتطوير، وإضافة 27000 فرصة عمل متخصصة و4.3 مليارات دولار إلى صادرات البلاد.

وقال مادهوكار تانا، الرئيس التنفيذي لشركة فارماكس للأدوية: «كلنا ثقة بأن إطلاق فارماكس في المنطقة جاء في الوقت المناسب.

وتتماشى جهود شركة فارماكس بشكل كامل مع استراتيجية دبي الصناعية 2030 التي تسعى إلى خفض اعتماد البلاد على واردات المنتجات الدوائية، وقد كان الدعم الذي تلقيناه من مجمع دبي الصناعي ووزارة الصحة ووقاية المجتمع والسلطات الصحية المحلية مهماً جداً في الوصول إلى هذا الإنجاز المتمثل في الافتتاح الرسمي لشركة فارماكس».