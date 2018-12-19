تهاني خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد ينقلها الزيودي لرئيسة جورجيا

المصدر: جورجيا - وام

نقل معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، تهاني صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لرئيسة جمهورية جورجيا سالومي زورابيشفيلي، وتمنيات سموهم للشعب الجورجي الصديق بدوام التقدم والازدهار.

جاء ذلك خلال مشاركة معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي في مراسم تنصيب سالومي زورابيشفيلي رئيسة جمهورية جورجيا في الاحتفال الذي أقيم في باحة قصر من القرن الـ 18 كان مقر إقامة الملك إيراكلي الثاني في مدينة تيلافي التاريخية.

وحضر مراسم التنصيب عيسى عبدالله الباشه النعيمي، سفير الدولة لدى جمهورية جورجيا، إلى جانب عدد كبير من رؤساء الدول والحكومات وممثلي مختلف بلدان العالم التي تربطها علاقات مع جورجيا. وكانت سالومي زورابيشفيلي انتخبت أواخر نوفمبر الماضي كأول امرأة رئيسة لجورجيا.