«الاتحاد الحديدي 9» يرفع الكفاءة القتالية لقواتنا البرية والجيش الأميركي

المصدر: أبوظبي - وام

اختتمت أمس فعاليات التمرين المشترك «الاتحاد الحديدي 9» بين القوات البرية الإماراتية والجيش الأميركي الثالث، الذي استمر أسبوعين ضمن التعاون العسكري المشترك بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية لتبادل الخبرات العسكرية ورفع الكفاءة والجاهزية القتالية لدى الجانبين.

وشهد التمرين الختامي اللواء الركن صالح محمد صالح العامري قائد القوات البرية الإماراتية، والعقيد فيرجسون قائد اللواء المدرع 155 في الجيش الأميركي الثالث، وعدد من ضباط قواتنا المسلحة والجيش الأميركي الثالث.

وأشاد قائد القوات البرية بالمستوى الاحترافي في تنفيذ كل مراحل التمرين الذي حرص فيه الجانبان على تطبيق العقائد القتالية والتكامل في القيادة والسيطرة.

واشتمل التمرين على تنفيذ عمليات تعرضية وعمليات دفاعية استخدمت فيها الرماية بالذخيرة الحية من قبل القوات البرية التابعة للقوات المسلحة الإماراتية والجيش الأميركي الثالث، ما أعطى الثقة الكاملة للقوات المشاركة فيه لتنفيذ أية مهام تسند إليها دفاعاً عن ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة.

ويعد التمرين ضمن التمارين العسكرية المشتركة التي تجريها قواتنا المسلحة على مدار العام مع قوات الدول الشقيقة والصديقة بهدف رفع الكفاءة القتالية واكتساب المزيد من الخبرات الميدانية والعمل على توحيد المفاهيم والمصطلحات العسكرية بين الأطراف المشاركة في التمارين.