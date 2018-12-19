رسالة من خليفة إلى رئيس جنوب أفريقيا تتصل بالعلاقات الثنائية

المصدر: بريتوريا - وام

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، رسالة خطية إلى سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا تتعلق بالعلاقات الثنائية المتميزة التي تربط البلدين والشعبين الصديقين، إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. جاء ذلك خلال استقبال رئيس جنوب أفريقيا في قصره في بريتوريا محش سعيد الهاملي سفير الدولة لدى جمهورية جنوب أفريقيا.

ونقل السفير الهاملي خلال اللقاء إلى رئيس جنوب أفريقيا تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتمنياته للرئيس سيريل رامافوزا موفور الصحة والسعادة. وبدوره حمل رئيس جنوب أفريقيا، السفير الهاملي تحياته إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، متمنياً لسموه موفور الصحة والسعادة ولشعب الإمارات دوام التقدم والرخاء.

وقال الهاملي: «إن العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية جنوب أفريقيا ترتقي إلى مستويات متقدمة، نظراً للتنسيق والتعاون بين البلدين على المستويات كافة في ظل توجيهات قيادتي البلدين من أجل تحقيق المزيد من النمو والاستقرار من خلال توفير شراكات واعدة».