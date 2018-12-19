«تعاونية الاتحاد» تدشّن متجراً جديداً من سلسلة «كووب»

المصدر: دبي - البيان

افتتحت تعاونية الاتحاد، ثاني فرع من سلسلة متاجر «كووب COOP» التابع لها في مول ذا بوينت-نخلة جميرا، وذلك في إطار توسع تعاونية الاتحاد من خلال مفهوم الـ Coop وزيادة حصتها السوقية بافتتاح فروع بأحجام مختلفة.

افتتح الفرع خالد حميد بن ذيبان الفلاسي الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد وعمر خوري مدير قطاع التجزئة بشركة نخيل العقارية، بحضور حميد زايد المدير العام -الإيجارات في شركة نخيل العقارية، وحارب محمد بن ثاني مدير قطاع العمليات في تعاونية الاتحاد والمهندسة مدية المري مدير قطاع العقارات والمشاريع في تعاونية الاتحاد، إضافة لجمع من المدراء التنفيذيين من كلا الطرفين وجمهور من المتسوقين.

خدمات

وقال خالد حميد بن ذيبان الفلاسي الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد يأتي استحداث سلسلة «كووب COOP) بهدف إيصال خدماتها لقاطني منطقة الفرع، حيث يوفر المتجر الجديد أكثر من 20 ألف سلعة غذائية وغير غذائية للوصول لأكبر شريحة من المتسوقين في منطقة نخلة الجميرا، مشيراً إلى أن متجر» كووب«يعتمد مفهوم المتجر المصغر لتوفير المتطلبات من المواد الغذائية وغير الغذائية، ويتبع في ادارته تعاونية الاتحاد.

وأضاف بإمكان المساهمين في التعاونية إدخال مشترياتهم على رقم حساب عضويتهم، كما بإمكان أعضاء برنامج الولاء تميز الحصول على نقاط الولاء لهم عند الشراء، يذكر أن هناك بطاقتين الأولى البطاقة الذهبية للمساهمين، أما الثانية فهي الفضية لغير المساهمين، وتقدم البطاقة حسومات كبيرة تصل إلى 90% من السعر خلال الحملات الترويجية المتعددة التي تقوم بها تعاونية الاتحاد لمجموعة كبيرة ومتنوعة من السلع الغذائية وغير الغذائية.

من جهته، قال حارب محمد بن ثاني مدير قطاع العمليات في التعاونية«سيعمل من يوم السبت حتى الأربعاء من الساعة 7 صباحاً لغاية الساعة 12 عند منتصف الليل ويومي الخميس والجمعة حتى الساعة 1 صباحاً لتقديم أفضل الخدمات طوال الوقت، مشيراً إلى أن فرع»كووب«الجديد يشمل المفهوم العصري لتجارة التجزئة من النواحي كافة».

وفي ما يتعلق بمساحة الفرع، أفادت المهندسة مدية المري مدير قطاع العقارات والمشاريع في التعاونية أن مساحة فرع كووب تبلغ حوالي 9 آلاف قدم مربع ويتميز موقع الفرع بالعلاقة مع ممرات الحركة في المول من جهة ومع منطقة مواقف السيارات الرئيسية من جهة أخرى .

حيث يتوافر للفرع مدخلان ومخرجان في كل جانب وبما يتيح للمتسوق القيام بعملية التسوق من الفرع دون التجول في باقي مساحات المول وفي نفس الوقت توافر هذه الخاصية من خلال المداخل والمخارج المتعددة، مشيرة إلى أنه روعي في تصميم وتأثيث وتجهيز الفرع المقاييس الملائمة مع مساحته ومع الأصناف التي سيوفرها.