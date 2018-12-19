إغلاق مؤقت لتقاطع إشارات مسجد الشيخ زايد في عجمان

المصدر: عجمان - البيان

أعلنت القيادة العامة لشرطة عجمان عن إغلاق مؤقت في منطقة تقاطع إشارات مسجد الشيخ زايد على شارع الاتحاد بإمارة عجمان، وذلك لتنفيذ مشروع تطوير البنية التحتية للطرق، وتحسين الحركة المرورية على شارع الاتحاد.

وقال المقدم سيف عبدالله الفلاسي مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة عجمان إن المشروع جاء من تخطيط وتنفيذ وزارة التطوير والبنية التحتية بالتنسيق مع دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، حيث سيبدأ الإغلاق مع نهاية يوم 19 ديسمبر الحالي بعد منتصف الليل للبدء بتنفيذ المشروع.

وأضاف إن الإغلاق يشمل مسار الحركة المرورية على التقاطع المؤدي إلى جامعة عجمان من شارع الاتحاد بشكل مؤقت لإنشاء جسر جديد، بحيث يكون الطريق البديل للمتوجهين من شارع الاتحاد إلى الجامعة بالخروج من شارع الاتحاد إلى اليمين باتجاه الدوار ومن ثم التوجه يساراً عبر شارع الحسن البصري إلى شارع الجامعة، أما بالنسبة للمتوجهين من شارع الجامعة إلى عجمان وسط المدينة فسيكون عبر تحويلة من شارع الجامعة إلى شارع حسن البصري، وفي المسار الأخير للمتوجهين إلى منطقة الزوراء من شارع الجامعة فيتم عبر الخروج من شارع الجامعة إلى اليمين عبر تقاطع إشارة مسجد الشيخ زايد.

ودعا المقدم سيف عبدالله الفلاسي السائقين وعموم الجمهور إلى التزام إرشادات السير والمرور في منطقة الإغلاق لتجنب الازدحام المروري، معبراً عن اعتذاره لما قد يسببه المشروع من بطء في الحركة المرورية، متمنياً السلامة للجميع.