سعود بن صقر: محمد بن راشد أبرز هيبة «العربية»

المصدر: دبي - البيان

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، فخر واعتزاز دولة الإمارات بجهود «فارس الكلمة» صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي أبرز هيبة اللغة العربية.

وقال سموه في تدوينة عبر حسابه الرسمي في «إنستغرام»: «في اليوم العالمي للغة العربية نفخر ونعتز في دولة الإمارات بجهود «فارس الكلمة» أخي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الذي أبرز هيبة اللغة العربية وهويتها وحضورها المميز في الوطن العربي من خلال مبادرات سموه العالمية في مجال المعرفة والحفاظ على اللغة العربية».

وتابع سموه: «اللغة العربية هي لغة القرآن الخالدة وهي عماد هويتنا الوطنية وحاضنة تراثنا وثقافتنا، والمرآة التي تعكس تاريخ الأمة وإسهاماتها في الحضارة الإنسانية.. لغتنا العربية موطن العلم والمعرفة ومستقر الإبداع والجمال الأدبي.. لنسمو بها لتسمو بنا».