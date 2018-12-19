سعيد النابودة: مكون رئيس في هويتنا الوطنية

المصدر: دبي - البيان

أكد سعيد النابودة، المدير العام بالإنابة - هيئة الثقافة والفنون في دبي، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية، أن «اهتمامنا في هيئة الثقافة والفنون في دبي باللغة العربية في كافة أنشطة التواصل الداخلية وعلاقاتنا مع مختلف شرائح جماهيرنا؛ ينبع من إيماننا بمكانتها العظيمة في حياتنا، كأحد المكونات الرئيسية في هويتنا الوطنية».

وأضاف: «ستتضافر جهودنا مع كافة الأطراف المعنية من خلال إطلاق المبادرات المبتكرة، لتعزيز حضورها في حياتنا ودعمها لمواجهة تحديات العصر، ودمجها في مختلف الميادين والقطاعات، لتظل في مقدمة اللغات العالمية الأساسية».

وتابع: «لغتنا بما تمتلكه من تاريخ ثري وقدرة على احتواء كافة الميادين، تمتاز بالمرونة، ويمكن الارتقاء بمكانتها ونشرها بين العديد من الشعوب».