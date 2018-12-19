«كهرباء دبي» تنظم أنشطة مميزة احتفالاً بالمناسبة

المصدر: دبي - البيان

نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي مجموعة مميزة من الفعاليات والأنشطة خلال «اليوم العالمي للغة العربية»، وذلك في إطار سياسة الهيئة الهادفة إلى ترسيخ الهوية الوطنية والاعتزاز بالقيم الإسلامية والعربية الأصيلة، ودعم الجهود الوطنية الرامية إلى الحفاظ على اللغة العربية وتعزيز مكانتها محلياً وإقليمياً وعالمياً.

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «الهوية الإماراتية مرتبطة بشكل كبير باللغة العربية، فاللغة هي أداة الفكر، وهي وعاء الثقافة، وهي المعبرة عن قيمنا وأصالتنا وجذورنا العربية والإسلامية.

ولا بد لأبنائنا أن يرتبطوا بثقافتهم ومجتمعهم وقيمهم، بهذه الكلمات المضيئة التي فاضت حباً وانتماءً لأساس ثقافتنا وهويتنا العربية والإسلامية، أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مكانة اللغة العربية في قلوب أبنائها الذين يدركون أهميتها وتفردها في ألفاظها وتعابيرها، في أنغامها وأساليبها، في تركيباتها وبلاغتها وعلومها.

وهو ما ينسجم مع مبادرات سموه النوعية الهادفة إلى إحياء اللغة العربية لغةً للعلوم والمعارف، وتعزيز المحتوى العربي على الشبكة العنكبوتية العالمية (الإنترنت)، ولعل أحدثها إطلاق «تحدي الترجمة»، ضمن مشروع محمد بن راشد للتعليم الإلكتروني العربي، الذي يشمل ترجمة 11 مليون كلمة تشكل المادة العلمية لـ 5000 فيديو تعليمي باللغة العربية في مواد العلوم والرياضيات، بحيث تكون هذه الفيديوهات التعليمية متوفرة مجاناً لأكثر من 50 مليون طالب عربي».

وأضاف: «نسير في هيئة كهرباء ومياه دبي على خطى قيادتنا الرشيدة، مدركين أن اللغة العربية هي أساس الثقافة وأهم عناصر هويتنا الوطنية، انسجاماً مع رؤية الإمارات 2021 الهادفة إلى جعل دولة الإمارات مركزاً للامتياز في اللغة العربية وخطة دبي 2021 بأن تكون دبي موطناً لأفراد ملؤهم الاعتزاز بثقافتهم. وتعمل الهيئة على تعزيز استخدام اللغة العربية في الحياة العامة.

وفي جميع التعاملات الحكومية الداخلية والخارجية، ونعتمد اللغة العربية لغة أساسية في الاتصال الداخلي والخارجي وفي جميع خدماتنا المقدمة للجمهور، كما نعتمدها لغةً أساسية في أنظمة العمل والتقارير المؤسسية الصادرة عن الهيئة، ونلتزم بأولوية تسمية مبادرات ومشاريع الهيئة باللغة العربية، ونولي أهمية بالغة لاستخدام اللغة العربية في الأخبار الصحفية والمقالات والتقارير والمقابلات الإعلامية والإعلانات والمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، ونلتزم بتطوير برامج توعوية وتعليمية تسهم في رفع درجة إلمام الموظفين باللغة العربية».