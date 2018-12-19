اتفاقية لتعزيز المخزون الدوائي الاستراتيجي في حالات الطوارئ

المصدر: دبي - البيان

وقعت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، اتفاقية مع شركة تبوك للصناعات الدوائية؛ بشأن توفير وتدوير المخزون الطبي الاستراتيجي في حالات الطوارئ، تتضمن عدة أصناف دوائية لاستخدامها في حالة الطوارئ، بهدف تعزيز الأمن الصحي الدوائي للدولة استناداً لقرار مجلس الوزراء رقم 39 لسنة 2015، وهو إجراء حيوي تتخذه معظم الدول وحتى المصنعة للدواء.

وتضمنت قوائم الأدوية المدرجة في الاتفاقية عدة أصناف دوائية، لعلاج أمراض الجهاز الهضمي والالتهابات وأمراض الجهاز التنفسي، وبعض أدوية مسكنات الألم.

وحضر مراسيم التوقيع على الاتفاقية في ديوان الوزارة بدبي الدكتور محمد سليم العلماء وكيل الوزارة، وقام بالتوقيع من طرف الوزارة الدكتور عبد الكريم عبد الله الزرعوني مدير إدارة ومركز عمليات الطوارئ والأزمات والكوارث، بينما تمثلت شركة تبوك الدوائية بالدكتور غاندي يعقوب النائب الأول لرئيس الشركة.

وأشار الدكتور عبد الكريم عبد الله الزرعوني إلى أن توقيع الاتفاقية يأتي في إطار تعزيز الأمن الصحي والدوائي، وتعزيز الخطط الاستباقية والاستجابة السريعة للطوارئ، من خلال توفير المخزون الدوائي الاستراتيجي، الذي يغطي الاحتياجات الطبية لمدة 6 أشهر من الأدوية الجاهزة للاستخدام.