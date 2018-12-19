دبي تعزز جهود إنقاذ المرضى والمصابين مع الإسعاف الوطني

المصدر: دبي - البيان

بحثت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف أطر التعاون مع الإسعاف الوطني والاتفاق على بذل الجهود المشتركة للارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة في الدولة وتعزيز سلامة المجتمع وإنقاذ المرضى والمصابين في مناطق الاختصاص ما بين الطرفين وتسهيل نقلهم للمستشفيات الأقرب لهم.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقد في مقر المؤسسة مؤخراً ترأسه المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف خليفة الدراي والرئيس التنفيذي للإسعاف الوطني أحمد صالح الهاجري.

وتباحث مسؤولو «إسعاف دبي» و«الإسعاف الوطني» في مجالات تعزيز التعاون وسبل الارتقاء بالعمل المشترك وتبادل المعرفة والخبرات الإسعافية، كما اتفق الجانبان على التعاون في مجموعة من الأولويات بما يخدم الطرفين تضمنت المجالات العملياتية وآليات الاستجابة للبلاغات الطارئة في مناطق عمل الطرفين.

والاتفاق على آلية التواصل لطلب الدعم في البلاغات المشتركة بين دبي والمناطق الشمالية، ونقل الحالات الطارئة والبليغة إلى المستشفيات الأقرب بغض النظر عن النطاقات الجغرافية، وتبادل المعلومات والأبحاث العلمية وإجراء التمارين والتدريبات المشتركة للمسعفين، وأخيراً بحث توقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين لتأطير كل هذه البنود وتوثيقها.