شرطة أبوظبي تحصد 6 جوائز دولية في مجال الاختراعات

المصدر: أبوظبي - البيان

حصد قطاع شؤون الأمن والمنافذ بشرطة أبوظبي 6 جوائز دولية منها 3 ميداليات و3 جوائز خاصة من جامعات وجمعيات مهتمة بالاختراعات.

وشاركت في معرض سيؤول الدولي للاختراعات 2018 خلال الفترة الممتدة من 6-9 ديسمبر 2018 وذلك بهدف دعم مخترعيها وإبراز أهمية الابتكار والإبداع، وحصلت الرائد خبير وفاء الطياري من إدارة الأدلة الجنائية بقطاع شؤون الأمن والمنافذ على ميداليتين فضيتين وجائزة خاصة من جامعة الملك عبدالعزيز في المعرض الدولي (سيف) للاختراعات والابتكارات.

والذي أقيم في سيؤول عن اختراعات الآتية: شاهد فحوص البصمة الوراثية الذكي وتصميم وتصنيع مواد فحص جديده خاصة بالبصمة الوراثية «يونيفيرسال» ونظام حماية الطفل من دهس المركبات.

وقالت الطياري إن فكرة اختراع الشاهد الذكي، والذي فاز بالجائزة الخاصة تعتمد على مبدأ الذكاء الاصطناعي وهي عبارة عن تصنيع حمض نووي يحتوي على شفرة معلومة تضاف إلى أنبوب الاختبار خلال مرحلة تصنيع الأنابيب.

حيث تكون جاهزة للاستخدام، أو أنها تصنع وتحفظ كمواد يمكن إضافتها إلى أنابيب جمع العينات قبل عملية الجمع عن طريق الفاحص، واعتبرت عملية الشاهد من العمليات المهمة خلال فحص البصمة الوراثية، لأهميتها في التأكد من عملية انتقال العينات من مرحلة إلى أخرى من دون الخلط بينهما.

وفاز اختراع «نظام حماية الأطفال من حوادث الدهس» بالميدالية الفضية والذي يعد نظاماً متكاملاً يضم الكاميرات أو حساسات المراقبة الحرارية المرتبطة بشاشة يمكن تثبيتها في المركبة، تستشعر وجود أي جسم غريب تحت المركبة أو بالقرب منها.

وتصدر أمراً إلى ناقل الحركة بشكل مباشر لإيقاف المركبة عن الحركة، مما يسهم في فحص محيط المركبة من قبل السائق، والتأكد من إزالة العوالق للسير بالمركبة بأمان، وبالتالي يحد من حالات دهس الأطفال.

بصمة وراثية

وفاز اختراع اليونيفيرسال بالميدالية الفضية وهو عبارة عن بصمة وراثية شاملة تجمع كافة أنواع البصمات من مختلف الكروموسومات، والتي يتم العمل فيها في المجال الجنائي في مادة واحدة، حيث تعطي هذه المادة نتائج متكاملة.

وشارك الرائد «مساعد خبير» علي محمد المصعبي من إدارة الأدلة الجنائية بقطاع شؤون الأمن والمنافذ في شرطة أبوظبي في المعرض كممثل لدولة الإمارات في مكتب براءات الاختراع لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بعد أن تم اختياره للمشاركة في المعرض الدولي بعد تصفية أجريت للمخترعين على مستوى مواطني دول المجلس بعد تقييم الاختراعات من قبل فريق المحكمين واختيار الاختراعات الفائزة للمشاركة في المعرض لتشجيع المخترعين وتسويق اختراعاتهم، وإبراز جهود المكتب في مجال براءات الاختراع.

وعرض الرائد المصعبي اختراعه المعني بالسلامة والأمن تحت مسمى (UAE 4H)، وهو عبارة عن جهاز إنذار صغير الحجم ومحمول للتنبيه عن حالات الحريق والغازات القابلة للاشتعال والسامة، ويمتاز الجهاز بصغر حجمه وإمكانية نقله بكل سهولة من مكان لآخر.

وإمكانية استمداد طاقته الكهربائية من الهاتف المحمول أو من أي شاحن كهربائي خارجي، وحصل الاختراع على ميدالية برونزية ضمن اختراعات الأمن والسلامة بالمعرض، وعلى الجائزة الخاصة من المجموعة التايوانية للاختراعات وشهادة تقدير من جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز نظيراً لاختراعه.