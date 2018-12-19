مجلس قيادات الشرطة يناقش أداء مشاريع وزارة الداخلية خلال 2017

المصدر: دبي - البيان

ناقش مجلس قيادات الشرطة بوزارة الداخلية، الذي ترأسه معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، أداء مشاريع وزارة الداخلية خلال العام الماضي 2017، واستعرض آلية نشر الأخبار في وسائل الإعلام عن بعض القضايا من خلال الإعلام الأمني، واطلع المجتمعون على المنظومة الأمنية لأمن الفنادق ومكاتب تأجير المركبات.

حضر الاجتماع اللواء الشيخ راشد بن أحمد المعلا، القائد العام لشرطة أم القيوين، واللواء عبدالعزيز مكتوم الشريفي، مدير عام الأمن الوقائي، واللواء الشيخ سلطان النعيمي، قائد عام شرطة عجمان، واللواء محمد أحمد الكعبي، القائد العام لشرطة الفجيرة، واللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة.

واللواء جاسم المرزوقي قائد عام الدفاع المدني، واللواء خليل إبراهيم المنصوري، مساعد قائد عام شرطة دبي لشؤون البحث الجنائي، واللواء حماد أحمد الحمادي، مدير قطاع أمن المجتمع بشرطة أبوظبي، والعميد حمد عجلان العميمي، مدير عام الشرطة الجنائية الاتحادية، والعميد ركن الدكتور علي سالم الطنيجي مدير عام العمليات المركزية بوزارة الداخلية.

والعميد عبدالعزيز الأحمد، نائب مدير عام الشرطة الجنائية الاتحادية، أمين عام المجلس، والعميد سعيد عبدالله بن توير السويدي، مدير عام مكافحة المخدرات الاتحادية بوزارة الداخلية، والعميد عبد الله خميس الحديدي نائب قائد عام شرطة رأس الخيمة، وعدد من كبار الضباط بالوزارة.