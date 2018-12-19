النيابة الاتحادية و«قضاء أبوظبي» تعززان التعاون المشترك

المصدر: أبوظبي - البيان

استقبل المستشار علي محمد البلوشي النائب العام لإمارة أبوظبي، أمس في مكتبه في دائرة القضاء بأبوظبي، وفد النيابة العامة الاتحادية برئاسة المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة.

حيث بحث الطرفان فرص التعاون المتاحة بينهما، وإمكانية تعزيزها في المجالات كافة، خاصة المتعلقة بالتحول الرقمي وإرضاء المتعاملين. كما اطلع الوفد الضيف على تجربة دائرة القضاء في تقديم خدمات عدلية وقضائية تهدف للوصول إلى أرقى الممارسات العالمية، والتميز في تحقيق العدالة الناجزة.

تكامل

ورحب المستشار البلوشي بالوفد الضيف، مؤكداً العلاقة المتينة التي تربط الطرفين، وأهمية التعاون والتكامل بينهما نحو تحقيق دورهما في تعزيز دور مؤسسات السلطة القضائية بدولة الإمارات العربية المتحدة، وصولاً إلى العدالة الناجزة. وأشار إلى المكانة التي تحتلها الدولة في سيادة القانون، موضحاً أنها ثمرة جهود كبيرة وتعاون بين كل الجهات القضائية الاتحادية والمحلية.

من جهته أعرب النائب العام الاتحادي عن إعجابه بالمستوى الخدمي والتقني لدائرة القضاء في أبوظبي، مؤكداً أنها أصبحت علامة مضيئة ونموذجاً يحتذى به في التطوير ومسيرة الإبداع والابتكار، ويعود الفضل في ذلك إلى توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء بأبوظبي.

مشيراً إلى علاقة التكامل بين النيابة الاتحادية والنيابة المحلية في أبوظبي، مؤكداً أن ما يجمعهما هو وحدة الهدف في الوصول إلى العدالة الناجزة وإرضاء الجمهور.

وكان الوفد الضيف قد استمع خلال الزيارة إلى عدد من العروض التقديمية، تضمنت عرضاً لاستراتيجية النيابة العامة في أبوظبي، ثم عرضاً حول الهيكل التنظيمي لنيابة أبوظبي والتطور الذي شهدته خلال السنوات الماضية عبر عرض إحصائي لأهم الإنجازات، كما قدمت إدارة تقنية المعلومات عرضاً حول التحول الرقمي والخدمات الإلكترونية للنيابة العامة.

ثم قام النائب العام للدولة والوفد المرافق بجولة في المبنى الرئيس الجديد للدائرة، اطلع خلالها على الخدمات المقدمة للمتعاملين وسهولة إنجاز المعاملات، حيث شملت الجولة قسم خدمة إسعاد المتعاملين للنيابة العامة، وقاعة ظبية المخصصة لتقديم خدمات إنجاز للسيدات فقط، ونيابة أبوظبي الكلية، كما قام الوفد بجولة اطلاعية على مكتبة دائرة القضاء التي تعد الأكبر إقليمياً، وإدارة التحقيقات والمعلومات.