«نيابة دبي» تكرّم المتميّزين من الموظفين والشركاء والمتعاملين

نظمت النيابة العامة في دبي حفلاً سنوياً لتكريم المتميزين من الموظفين والشركاء والمتعاملين، تحت شعار «زايد الوطن» في فندق كونراد، بحضور المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي، والمستشار يوسف حسن المطوع النائب العام المساعد.

والمستشار خليفة راشد بن ديماس المحامي العام الأول، رئيس المكتب الفني للنائب العام، والمحامين العامين وأعضاء وموظفي النيابة العامة، وجاء التكريم لهذه السنة تتويجاً للجهود المبذولة خلال «عام زايد»، واحتفاءً بمرور مئة عام على ميلاد الأب المؤسس.

وقال المستشار عصام الحميدان: «إنه يوم استثنائي نحتفي فيه بمئوية زايد وببصيرته النافذة وحكمته العميقة، حيث حرص على وضع قضاء مستقل نزيه مع ولادة الاتحاد؛ ساهم في إرساء العدالة وصون الحقوق والحريات والمساواة لجميع الأفراد، فأصبح من أهم مرتكزات الاستقرار والأمن في الدولة، وجاء من بعده قيادتنا الرشيدة التي لم تدخر جهداً في تعزيز استقلالية القضاء، والانسجام مع المعايير الدولية».

وقال في نهاية كلمته: «نبارك للفائزين متمنين لهم مزيداً من التألق. والنجاح لا تجره يد واحدة، فلولا تظافر الجهود وحشد الطاقات وإخلاص الموظفين لما كان للنجاح أي وصول، ولما تحققت الأهداف فأنتم أساس رفعة هذه الدائرة».

وتشمل الفئات المكرمة عضو النيابة المتميز والموظف المتميز، ونجم الخدمة المتميز، والنجم الصاعد المتميز والموظف الإشرافي المتميز، وكذلك تكريم أصحاب التقدير الخاص، وكذلك الموظفين الحاصلين على درجات علمية عليا، وخريجي المنح الدراسية، بالإضافة إلى تكريم المساند المتميز، وختاماً تكريم خاص للموظفين الذين أتموا 20 سنة في الخدمة بالإضافة إلى 20 سنة.