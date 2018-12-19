شرطة أبوظبي تكرّم عدداً من الإعلاميين وروّاد مواقع التواصل

المصدر: أبوظبي - البيان

كرّمت إدارة الإعلام الأمني، بقطاع شؤون القيادة في شرطة أبوظبي، مجموعة من الإعلاميين وروّاد مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في حفل أقيم بخيمة مهرجان الشيخ زايد التراثي، بمنطقة الوثبة في أبوظبي.

وشهد الحفل اللواء سالم شاهين النعيمي، مدير قطاع شؤون القيادة، والعقيد محمد علي المهيري مدير إدارة الإعلام الأمني بقطاع شؤون القيادة، وعدد من رؤساء الأقسام ومديري الأفرع وضباط ومنتسبي الإدارة.

ونقل اللواء سالم شاهين النعيمي خلال تكريمه الإعلاميين تحيات اللواء محمد خلفان الرميثي قائد عام شرطة أبوظبي، واللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي، للإعلاميين وروّاد مواقع التواصل الاجتماعي، مشيداً بجهودهم وتعاونهم وحرصهم على الاهتمام بإبراز ومتابعة أنشطة وفعاليات شرطة أبوظبي ونشر أخبارها في وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، ومواقع التواصل الاجتماعي.

ثناء

وأثنى العقيد محمد علي المهيري، مدير إدارة الإعلام الأمني، في كلمة ألقاها بالمناسبة، على جهود الإعلاميين، ومهنيتهم وروح المسؤولية في التعامل مع أخبار وفعاليات وأنشطة ومبادرات وحملات القيادة العامة لشرطة أبوظبي بالحرفية، والتميز الإعلامي وصولاً لأكبر شريحة من مجتمعنا في رسائل تحمل في مضمونها الكثير من الإبداع في التوعية والتثقيف.

ومن ناحيتهم ثمّن الإعلاميون وروّاد مواقع التواصل الاجتماعي جهود شرطة أبوظبي ممثلة في إدارة الإعلام الأمني، في بناء جسور التواصل مع الجهات الإعلامية وسرعة الاستجابة في توفير المعلومة الدقيقة وترسيخ مبدأ الشفافية في تغطية الأحداث والفعاليات، منوهين بالقفزات النوعية والمتسارعة التي حققتها إدارة الإعلام الأمني عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث أصبحت من أكثر المنصات تأثيراً وانتشاراً.