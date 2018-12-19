«طرق دبي» تفتتح مركزاً تدريبياً في «مارينا بلازا» لتعزيز مهارات الموظفين

المصدر: دبي - البيان

افتتح مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، وعبد الله علي بن زايد الفلاسي مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، مركز التدريب التابع للهيئة في منطقة المارينا بلازا بالقرب من المارينا دبي، بهدف تنمية وتعزيز قدرات ومهارات الموظفين، لتحقيق الغايات والأهداف الاستراتيجية للهيئة.

وتفقد الطاير والفلاسي مركز التدريب الذي يتكون من ثلاثة طوابق، ويتسع لأكثر من 350 متدرباً، ويضم 17 قاعة تدريبية مزودة بأحدث وسائل التدريب المُبتكرة والتطبيقات الذكية والتقنيات التعليمية المتطورة، منها قاعة خاصة بالابتكار.

وقاعة اجتماعات، ومسرح يتسع لأكثر من 50 متدرباً، ومكتبة تخدم برامج التعلم الذكي، ومختبراً للحاسوب، ومركزاً لتقييم الكفاءات، وينقسم المركز لأربعة أقسام هي، قسم التدريب الإداري، والتدريب الفني، وتطوير الكوادر والكفاءات المواطنة، والدعم اللوجستي.

تطوير

واستمعا لشرح عن المركز الذي يهدف لإعداد وتطوير الكوادر البشرية وتنمية وتعزيز قدرات ومهارات الموظفين المهنية والإدارية، وإعداد وتصميم وتقديم برامج تدريبية إدارية وفنية وتخصصية ذات جودة عالية، تلبي احتياجات وتطلعات الهيئة في تحسين أداء الموظفين ورفع مستوى كفاءتهم.

وكذلك تنفيذ برامج إعداد القيادات الإدارية في الهيئة وبرامج المسارات الوظيفية، وإعداد وتنفيذ برامج خاصة بتدريب وتأهيل وتطوير الكفاءات المواطنةا.

ووقع مطر الطاير، وعبد الله الفلاسي، مذكرة تفاهم بين هيئة الطرق والمواصلات، ودائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، لتعزيز التعاون في مجالات التدريب والتعليم وبرامج إعداد وتمكين الكفاءات من مختلف الفئات الوظيفية.

وكذلك في مجال البحث العلمي الداعم لتطوير الأداء الحكومي، إلى جانب التعاون في توثيق ونشر أفضل الممارسات الحكومية وإثراء المحتوى المعرفي للأنشطة التعليمية والتدريبية بالتجارب والخبرات التطبيقية للإدارة الحكومية، من خلال إعداد وتطبيق برامج تدريبية رائدة من نوعها.

وعبر مطر الطاير عن سروره بافتتاح مركز التدريب الجديد، الذي يسهم في تحقيق الغاية الاستراتيجية السابعة «تميز هيئة الطرق والموصلات» ويدعم جهودها في تطوير الموارد البشرية، لتكون الهيئة الخيار الوظيفي الأول للموارد البشرية المؤهلة.

ارتقاء

وقال: توفر الهيئة بيئة مناسبة للارتقاء الوظيفي، وتتيح المجال أمام الكفاءات المواطنة الشابة لتولي مناصب قيادية مهمة للمشاركة في مسيرتها لتحقيق الرؤية الطموحة والأهداف الاستراتيجية للهيئة، ويعد التدريب إحدى وسائل إعداد وتطوير الكوادر البشرية وتنمية وتعزيز قدرات ومهارات الموظفين القيادية والمهنية.

تعاون

من جانبه، أكد عبد الله علي بن زايد الفلاسي مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، حرص الدائرة على التعاون المثمر البناء مع جميع دوائر حكومة دبي بهدف تأهيل الكوادر الإماراتية وفقاً لأعلى المعايير العالمية، وإعدادها الإعداد المناسب للقيام بالمهام الموكلة إليها.

وقال إن للتدريب أهمية كبيرة في العصر الحالي؛ فالتطور التكنولوجي والعملي سريع جداً، مما يتوجب على إدارات الموارد البشرية في جميع الدوائر والمؤسسات أن توفر سبل التدريب والتعلم المستمر من أجل تمكين الموارد البشرية من مجاراة التطورات التقنية الهائلة التي يشهدها العالم.