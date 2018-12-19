تعاون في المسؤولية المجتمعية بين بلدية أبوظبي و«نايا للتميز»

المصدر: أبوظبي - البيان

وقّع علي خليفة القمزي المدير التنفيذي لقطاع عمليات البلديات الفرعية في بلدية مدينة أبوظبي، نيابة عن سيف بدر القبيسي المدير العام للبلدية، والدكتور عماد سعد مدير عام مجموعة نايا للتميز ذ.م.م، اتفاقية بشأن تقديم استشارات ومحاضرات في مجال المسؤولية المجتمعية والاستدامة، مدتها سنة.

وأكد المدير العام للبلدية أن بلدية مدينة أبوظبي تحرص على تطوير قدرات كوادرها الوظيفية من خلال وضع برنامج منهجي تدريبي يستهدف رفع كفاءة العاملين من خلال استقطاب الخبراء والمتخصصين في شتى المجالات، الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي على مستوى خدمة المتعاملين والمجتمع.

وأشار إلى أن توقيع الاتفاقية مع مجموعة «نايا» يؤكد اهتمام البلدية بمحور المسؤولية المجتمعية، لا سيما أن تعزيز قيم المسؤولية المجتمعية يعد عاملاً مؤثراً وفعّالاً في دعم مشاريع وخطط البلدية.

وخصوصاً في مجال تكريس المظهر الحضاري العام للمدن، وحماية المرافق العامة، وتحفيز المجتمع ضمن إطار المسؤولية المجتمعية للمحافظة على هذه الأصول البلدية والمرافق العامة والترفيهية التي وجدت بالأساس لخدمتهم وإسعادهم، ودعم مبادرات البلدية.

أهمية

من جهته، أكد الدكتور عماد سعد المدير العام لمجموعة نايا للتميز المؤسسي، أهمية الشراكة بين المجموعة بصفتها بيت خبرة استشارياً متخصصاً في تطبيقات الاستدامة والمسؤولية المجتمعية، وبلدية مدينة أبوظبي، بهدف تمكين البلدية من تحقيق نتائج أفضل للتميز في خدمة المجتمع وفقاً لأفضل الممارسات الدولية، ونشر ثقافة المسؤولية المجتمعية بين العاملين ومختلف شرائح المجتمع من بينهم أصحاب المصلحة بهدف تعزيز الشراكة بالمسؤولية مع الفئات المستهدفة من خلال عدد من الوسائل المبتكرة.

وأضاف بأن هذه الشراكة مع بلدية مدينة أبوظبي جاءت تلبية لبرنامج «غداً 21» الذي أطلقه المجلس التنفيذي في إمارة أبوظبي في تفعيل أجندة المشاركة والمساهمة الاجتماعية لمؤسسات القطاع العام.