«بلدية دبي» تدشّن مركز تدريب ذكياً الأول من نوعه في المنطقة

المصدر: دبي - البيان

دشّن داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي مركز التدريب الذكي، الذي يعد أول مركز تدريب ذكي من نوعه في المنطقة في مجال تخطيط وهندسة المدن، والذي يوفر بيئة تدريبية متكاملة باستخدام الواقع الافتراضي بإشراف مركز نظم المعلومات الجغرافية.

وتهدف البلدية من خلال المركز إلى تمكين المتدربين من تعلّم التقنيات والآليات المتبعة في التخطيط والتدقيق الهندسي، وما هي أساليب الإشراف ومراقبة المباني، كما ستتيح تقنيات المركز تدريب المستخدمين على كيفية القيام بمهام مسح الأراضي من دون الحاجة إلى الخروج على أرض الواقع.

وقام الهاجري بجولة في المركز استمع خلالها لشرح من المهندسة مريم المهيري مدير مركز نظم المعلومات الجغرافية، عن التجهيزات والبرامج التدريبية في المركز الذي ينفرد باستخدام أحدث التقنيات في مجال التدريب، حيث تم تزويده بأحدث الأجهزة والتقنيات الموجودة في تطبيق البيئة الافتراضية، وقد تم تطوير النظام الإلكتروني من قبل الفريق الداخلي الفني لمركز نظم المعلومات الجغرافية.

اختصاصات

وخلال شرحها قالت المهندسة مريم المهيري: إن المركز يشمل نطاق التدريب في المركز الذكي حالياً بعض الاختصاصات مثل التخطيط الحضري، ومسح الأراضي والإشراف على المباني، ومن المتوقع أن يتم إضافة مواضيع أخرى في المستقبل لتشمل باقي اختصاصات بلدية دبي، كما أنه سيكون متاحاً للدوائر والمؤسسات للاستفادة منه كل حسب اختصاصه، ومجال عمله.

كما أعرب داوود الهاجري في ختام الزيارة، عن سروره بما شاهده من توظيف للتقنيات الحديثة والذكية في التدريب، وتأهيل المتدربين ورفع مستوياتهم في التخطيط الحضري.

مؤكداً حرص البلدية على تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين والموظفين، وتحقيق تطلعاتهم حول مستوى الخدمات التي تقدم لهم، مع التركيز على جوانب الاستدامة والسعادة والصحة والسلامة، التي تتضمنها رؤية البلدية وهي بناء مدينة سعيدة ومستدامة للجميع.