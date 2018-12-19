أمل القبيسي تبحث مع وزير خارجية قيرغيزستان العلاقات الثنائية

المصدر: أبوظبي- البيان

استقبلت معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، في مقر المجلس بأبوظبي، تشينغيز أيداربيكوف وزير خارجية جمهورية قيرغيزستان والوفد المرافق له.

ورحبت معاليها في بداية اللقاء بالوفد الزائر مؤكدة أهمية العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية قيرغيزستان.

وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات الصداقة بين دولة الإمارات وجمهورية قيرغيزستان والحرص على تطويرها لتحقيق المزيد من فرص التعاون الثنائي في مختلف المجالات الاقتصادية والسياحية والثقافية، والتأكيد على أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية بين الجانبين، من خلال الاجتماعات الثنائية والزيارات البرلمانية لتعزيز تبادل الخبرات البرلمانية ودعم عمليات التوافق في العديد من القضايا والمواقف الهامة التي تهم الطرفين، في المحافل البرلمانية الدولية.

حضر اللقاء كل من أحمد شبيب الظاهري الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي وجاسم الزعابي الأمين العام المساعد للخدمات المساندة.

وأكدت معالي الدكتورة القبيسي أهمية توقيع مذكرة تفاهم وتعاون لإنشاء لجنة صداقة برلمانية بين الجانبين، لدورها في تعزيز العلاقات وتنسيق المواقف في الفعاليات البرلمانية في ظل توافق التوجهات حيال مختلف القضايا، فالمجلس الوطني الاتحادي يسعى إلى تعزيز وتفعيل وتنمية العلاقات مع مختلف برلمانات العالم لما للمؤسسات البرلمانية من دور مهم في تعزيز العلاقات بين مختلف الشعوب.

مشيرة إلى دور الدولة والمجلس الوطني في دعم حقوق الإنسان وسيادة القانون ودعم وتمكين المرأة والشباب.