«مالية أبوظبي» تنظم زيارة إلى صرح زايد المؤسس

المصدر: أبوظبي - البيان

نظمت دائرة المالية لإمارة أبوظبي، أمس، زيارة إلى صرح زايد المؤسس، قام بها وفد من الدائرة برئاسة رياض عبدالرحمن المبارك، رئيس دائرة المالية لإمارة أبوظبي.

وبمشاركة المديرين التنفيذيين في الدائرة، حيث تجول فريق الدائرة برفقة أحد أخصائيي الجولات الثقافية من المواطنين في أرجاء الصرح، وتم خلالها إلقاء الضوء على إرث ورؤية الوالد المؤسس القيادية، التي تجلت بوضوح من خلال العمل الفني «الثريا»، وهو عمل فني مُبتكر يتوسّط صرح زايد المؤسس ويُعد العنصر الرئيسي فيه، وصُمم بطريقة يظهر فيها ملامح الشيخ زايد بأسلوب الفن المجرد من جميع الاتجاهات بحيث يشكل تجربة فنية مميزة للزوار، بالإضافة إلى الحديقة التراثية، والتسجيلات النادرة للشيخ زايد، طيّب الله ثراه، والمقاطع الفيلمية المصورة التي تحكي قيمه وإرثه الملهم في مركز الزوار.

وتأتي الزيارة بالتزامن مع عام زايد، وبهدف التعرف وبشكل أعمق على فكر وإرث ورؤية الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، والتعمّق في فكره وشخصيته كقائد وإنسان، حيث يتيح صرح زايد المؤسس لزواره فرصة للاطلاع على سلسلة من التجارب التفاعلية مع شخصية الشيخ زايد، الإنسان والقائد، ويدعوهم للانطلاق في رحلة غامرة يستكشفون خلالها حياة وإرث الأب القائد مؤسس دولة الإمارات بطريقة سردية تُثري معرفتهم بالأب المؤسس وبالقضايا التي أيّدها ودافع عنها، وبالقيم النبيلة التي نشرها في دولة الإمارات والعالم.

وقال رياض عبدالرحمن المبارك: «نهدف من الزيارة إلى استذكار مسيرة الأب المؤسس وباني عماد الأمة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، والتعمق في إرثه والتأمل في كلماته ورؤيته ومسيرته، التي شكلت حجر الأساس في بناء دولة الإمارات العربية المتحدة وإعلاء مكانتها في جميع المحافل الدولية».