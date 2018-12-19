وزير الخارجية يستعرض سبل التعاون مع نظيره القيرغيزي

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، تشينغيز أيداربيكوف وزير خارجية قيرغيزستان.

حيث جرى خلال اللقاء الذي عقد في ديوان عام الوزارة بأبوظبي، بحث علاقات التعاون المشترك بين دولة الإمارات وقيرغيزستان والسبل الكفيلة بتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال اللقاء بزيارة وزير خارجية قيرغيزستان، مؤكدا حرص دولة الإمارات على تعزيز وتنمية العلاقات الثنائية والتعاون المشترك مع قيرغيزستان بما يخدم الأهداف والمصالح المشتركة للبلدين الصديقين في جميع المجالات.

من جانبه أكد وتشينغيز أيداربيكوف العلاقات المتميزة التي تجمع بين دولة الإمارات وقيرغيزستان، والحرص المستمر على تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات بما يعود بالخير على شعبي البلدين.

كما أشاد بالمكانة الرائدة والسمعة المتميزة التي تحظى بها دولة الإمارات عالميا، وما حققته من تقدم رائد على مختلف الصعد.

حضر اللقاء محمد حارب المحيربي سفير الدولة غير المقيم لدى جمهورية قيرغيزستان.