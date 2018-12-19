طلبة أكاديمية شرطة دبي يشاركون في احتفالات اليوم الوطني البحريني

المصدر: دبي - البيان

شارك الطلبة المرشحون المبتعثون من مملكة البحرين الشقيقة للدراسة بأكاديمية شرطة دبي، في الاحتفال الذي نظمته الملحقية الثقافية بسفارة مملكة البحرين الشقيقة بأبوظبي، بقاعة روما بفندق الريتز كارلتون، بمناسبة اليوم الوطني البحريني الـ 47 وذكرى تولي الملك الشيخ حمد بن عيسي آل خليفة مقاليد الحكم، بحضور الشيخ خالد بن عبدالله بن علي آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى الدولة.

وأكد العميد الدكتور غيث غانم السويدي، مدير أكاديمية شرطة دبي: «أن اليوم الوطني لمملكة البحرين الشقيقة مناسبة عزيزة على كل خليجي وعلى كل عربي، منوهاً إلى عمق الأخوة والوحدة والتاريخ المشترك بين دولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين».