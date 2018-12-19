15 مليوناً لصالح صندوق تضامن هيئة تنمية المجتمع

المصدر: دبي - البيان

تسلمت هيئة تنمية المجتمع في دبي 15 مليون درهم من بنك دبي الإسلامي لصالح صندوق التضامن الاجتماعي في الهيئة، والمعنيّ بدعم الفئات المستحقة وتقديم مبادرات اجتماعية لتحسين أوضاعها المعيشية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار اتفاقية التعاون التي وقعها الطرفان يتم بموجبها تعزيز التعاون لاستثمار المبالغ المقدمة من البنك ومتعامليه لصالح الفئات المستحقة للمساعدات الاجتماعية المسجلين لدى الهيئة.

وتسلم أحمد عبدالكريم جلفار مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، الشيك من عبدالرزاق العبدالله رئيس خدمات الدعم المجتمعية في بنك دبي الإسلامي، وذلك بحضور عدد من المديرين والمسؤولين من الطرفين.

وبيّنت هيئة تنمية المجتمع أن الاتفاقية ساهمت في تنظيم آلية التعاون بين الطرفين بحيث يتم ضمان تحقيق أكبر فائدة من المبالغ لأفراد المجتمع، وتوظيف المبالغ المقدمة بالشكل الأمثل.

ونوَّه سعيد أحمد الطاير، المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والتطوير الاجتماعي رئيس صندوق التضامن الاجتماعي في هيئة تنمية المجتمع بدبي، بهذه الخطوة الرائدة لبنك دبي الإسلامي.

وقال الطاير: «من المؤكد أن هذا المبلغ يحمل أهمية خاصة، فبالإضافة إلى أنه سيسهم في تحسين حياة شريحة كبيرة من أفراد المجتمع المستحقين للمساعدات، يتيح التعاون مع بنك دبي الإسلامي مورداً مُستداماً لتمكينهم والارتقاء بجودة حياتهم. علاوةً على ذلك، فهو يشجع بقية مؤسسات القطاع الخاص على أن تحذو حذو بنك دبي الإسلامي وتتعاون مع هيئة تنمية المجتمع من خلال صندوق التضامن الاجتماعي لضمان وصول أموال المساعدات للمستحقين».