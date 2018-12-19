تعزيز الشراكات الاستراتيجية لدعم «أيدكس» و«نافدكس» 2019

المصدر: أبوظبي- البيان

شهدت أبوظبي، أمس، التوقيع على عدد من اتفاقيات الشراكة الاستراتيجية بين كوكبة من الشركات الوطنية المتخصصة ومعرضي الدفاع الدولي (أيدكس 2019) والدفاع البحري (نافدكس 2019).

والتي ستقام فعالياتهما تحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله في الفترة ما بين 17 لغاية 21 فبراير المقبل في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وشهد مراسم التوقيع اللواء الركن طيار فارس خلف المزروعي، رئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرضين، واللواء الركن طيار إسحاق صالح البلوشي، نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرضين، وحميد مطر الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك) ومجموعة الشركات التابعة لها.

وطارق عبدالرحيم الحوسني، رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للشركات الدفاعية، الرئيس التنفيذي لمجلس التوازن الاقتصادي، وعمر الفارسي الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في شركة الإمارات للصناعات العسكرية (أديك)، ومحمد حواس الصديد المدير التنفيذي للخدمات العلاجية الخارجية في شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة) وسعيد بن خادم المنصوري، مدير معرضي أيدكس ونافدكس.

اتفاقيات

وحسب بنود هذه الاتفاقيات ستكون شركة الإمارات للصناعات العسكرية الشريك الاستراتيجي لمعرضي أيدكس ونافدكس 2019، وتوازن الشريك الرئيسي لمعرض أيدكس 2019، وشركة أبوظبي لبناء السفن الشريك الرئيسي لمعرض نافدكس 2019، وشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» كمزود خدمات الرعاية الصحية الرسمي للمعرضين.

وقال اللواء الركن طيار فارس خلف المزروعي، رئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرضين: «نحن فخورون بحجم الدعم الذي تلقاه معرضا أيدكس ونافدكس 2019 من قبل العديد من الشركات الوطنية الرائدة العاملة في القطاعين العام والخاص، والذي يعكس مدى التطور الذي وصل إليه قطاع الصناعات الدفاعية في الدولة».

وقال اللواء الركن طيار إسحاق صالح البلوشي، نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرضي أيدكس ونافدكس 2019: «من المنتظر أن تشهد الدورة المقبلة لمعرضي ومؤتمر أيدكس ونافدكس 2019 مشاركة قياسية من قبل الشركات المحلية والدولية المتخصصة في الصناعات الدفاعية.

وخاصة وأننا نحتفل بمرور 25 عاماً على انطلاق معرض أيدكس، الأمر الذي يؤكد على المكانة المتميزة التي وصلت لها هذه المعارض على الصعيدين الإقليمي والدولي».

عضوية

وأضاف: «تواصل اللجنة المنظمة لفعاليات معرضي أيدكس ونافدكس استعداداتها لإطلاق الدورة الأكبر في تاريخ المعرضين، حيث تضم اللجنة في عضويتها العديد من المؤسسات الوطنية العاملة في القطاعين العام والخاص، والتي تعمل جاهدة لإنجاح هذه المعارض الرائدة والمؤتمر المصاحب لها، وإخراجها بالشكل الذي يليق بسمعة ومكانة الدولة على الصعيدين الإقليمي والدولي».

دعم كبير

قال حميد مطر الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك): «نحن سعداء بحجم الدعم الذي تلقيناه لتنظيم معرضي أيدكس ونافدكس 2019.

حيث ستكون النسخة الأكبر من المعرض منذ انطلاقته في 1993، الأمر الذي يؤكد على نجاح استراتيجيتنا الرامية لدعم المعارض والمؤتمرات القائمة في عدد من القطاعات، وخاصة في قطاع الصناعات الدفاعية أحد أبرز القطاعات التي حددتها خطة أبوظبي ورؤيتها الاقتصادية للعام 2030».