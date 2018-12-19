الزيودي يصدر قراراً بتشكيل اللجنة الوطنية للأمن البيولوجي

المصدر: أبوظبي - أحمد سعيد

أصدر معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، 3 قرارات وزارية بشأن تشكيل اللجنة الوطنية للأمن البيولوجي، واللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي بشأن الرفق بالحيوان وتعديلاته، وإلغاء القرار الوزاري في صلاحية الاعتماد، ونشرت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية.

لجنة وطنية

ونص القرار الوزاري رقم (471) لسنة 2018 بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية للأمن البيولوجي برئاسة معالي وزير التغير المناخي، وعضوية كل من اللواء جاسم محمد المزروعي قائد عام الدفاع المدني بوزارة الداخلية، والعميد الركن مهندس حسن سلطان الطنيجي قائد عام الدفاع الكيميائي بالقيادة العامة للقوات المسلحة.

وجاسم محمد الزعابي مدير عام الهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة، والدكتور حسين عبد الرحمن الرند وكيل الوزارة المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية بوزارة الصحة ووقاية المجتمع، وسيف محمد الشرع وكيل الوزارة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة بوزارة التغير المناخي والبيئة، وأحمد بن لاحج الرئيس التنفيذي لقطاع الشؤون الجمركية بالهيئة الاتحادية للجمارك.

وراشد بن محمد بن رصاص المنصوري المدير التنفيذي لقطاع الثروة الحيوانية بالإنابة بجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، وحسن حسين آل علي نائب مدير المكتب التنفيذي بالمكتب التنفيذي للجنة السلع والمواد الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير، والدكتورة شيخة سالم الظاهري الأمين العام لهيئة البيئة - أبوظبي بالإنابة.

ومحمد سالم الزعابي مدير إدارة التعاون الأمني الدولي بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، ويوسف عبدالله الهرمودي، مدير إدارة التخطيط والاستعداد بالهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وسعيد صالح، والدكتور مروان علي الكتبي مدير إدارة الجاهزية واستمرارية الأعمال بشركة أبوظبي للخدمات الصحية - صحة، وإبراهيم حسن الظنحاني مدير إدارة الكوارث البيئية بوزارة التغير المناخي والبيئة، ويعمل بالقرار اعتباراً من تاريخ نشره، حيث نشر في العدد الصادر بتاريخ 15 نوفمبر 2018.

التزام

وذكر القرار الوزاري رقم (476) لسنة 2018 في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (16) لـ 2007 بشأن الرفق بالحيوان وتعديلاته أنه يجب على القائم على رعاية الحيوان الالتزام بعدة أمور، من بينها عدم إطلاق سراح أي حيوان تحت رعايتهم يعتمد بقاؤه عليهم.