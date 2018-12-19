المعهد الدولي للدبلوماسية الثقافية: الإمارات وطن التسامح والاعتدال

المصدر: وام

أشاد المعهد الدولي للدبلوماسية الثقافية بإعلان الإمارات 2019 عاما للتسامح، مشيرا إلى أنه يؤكد حرص الدولة على إبراز قيمها المستمدة من المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " طيب الله ثراه ".

وقال الدكتور محمد كامل المعيني رئيس المعهد إن دولة الإمارات تعد وطنا للتسامح ومركزا له، حيث إنها أرست نموذجا عالميا ملهما وفقا لقواعد استشرافية في مختلف المجالات والقطاعات أثمرت عن دبلوماسية تستند إلى سياسة خارجية تعتمد الحكمة والاعتدال وصون مصالح الوطن ببناء شبكة واسعة من العلاقات الدولية استنادا لإرث المؤسس.

ونوه إلى وجود أكثر من 200 جنسية تعيش على أرض الدولة يعيشون بكل محبة وتعايش وسلام، لافتا إلى أن التسامح مبدأ إنساني دعت إليه جميع الأديان، ويعود على المجتمع بالخير، منوها إلى عدد من المبادرات في هذا الشأن، ومنها: قانون مكافحة التمييز والكراهية، وإنشاء وزارة للتسامح وتأسيس المعهد الدولي للتسامح، وإطلاق جائزة محمد بن راشد للتسامح.