"صحة دبي" تسجل رقماً قياسياً في "غينيس"

المصدر: وام

سجلت هيئة الصحة بدبي ضمن أجندة احتفائها بـ"عام زايد" رقما قياسيا في موسوعة "غينيس " للأرقام القياسية بتشكيلها أطول مسار تم إعداده بصناديق الإسعافات الأولية حيث ازدان المسار في أعلاه بجدارية فنية راقية تحمل صورة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان" طيب الله ثراه".

ووظفت الهيئة الساحة الأمامية الكبرى في مستشفى راشد لوضع جدارية الشيخ زايد وإعداد المسار الذي ضم/ 3807 /من صناديق الإسعافات الأولية محطمة بذلك الحد المعتمد لدى موسوعة "غينيس" الذي لا يتجاوز 1000 صندوق حسب تأكيد الموسوعة.

وارتكزت فكرة المبادرة التي تم تسجيلها في "غينيس " على مجموعة من الأبعاد الإنسانية المرتبطة بقيم العطاء والتطوع والإيثار التي رسخها الشيخ زايد" طيب الله ثراه " في بناء الإنسان وشخصيته وتكوينه لحثه على مساعدة الغير والحفاظ على سلامة الأفراد وصحتهم والمبادرة لإنقاذهم في الحالات الطارئة وخاصة التي تحتاج إلى الإسعافات الأولية السريعة.

كما تضمنت المبادرة أبعادا أخرى طبية وهي تحفيز أفراد المجتمع على التدخل السريع حالة الإصابات الخفيفة التي قد يتعرض لها الغير في أماكن العمل المختلفة حيث تم توزيع مجموعة صناديق الإسعافات الأولية على أفراد المجتمع الذين شاركوا في فاعلية جدارية زايد وتابعوا إعداد المسار الأطول عالمياً الذي تم تصميمه بصناديق الإسعافات.

تسلم شهادة "غينيس " عن الهيئة أحمد النعيمي المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم المؤسسي المشترك بحضور الدكتور فهد باصليب استشاري أمراض القلب والقسطرة المدير التنفيذي لمستشفى راشد وعدد من مسؤولي الهيئة والمستشفى.