توقعات الطقس ودرجات الحرارة غدا

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام وغائما جزئياً أحيانا الى رطب ليلاً وفي صباح الغد الباكر ويحتمل تشكل الضباب أوالضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام.

وحركة الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية/ 15 - 25 تصل إلى 35 كم/س.والموج في الخليج العربي متوسط يضطرب أحياناً غربا..فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 10:05 والمد الثاني عند الساعة 23:07 والجزر الأول عند الساعة 17:09 والجزر الثاني عند الساعة 04:11.

وفي بحر عمان: خفيف إلى متوسط الموج.فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 20:05 الثاني عند الساعة 06:47، والجزر الأول عند الساعة 13:17 الثاني عند 01:20.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 26 18 70 20

دبي 27 19 60 25

الشارقة 27 14 75 25

عجمان 26 19 75 30

أم القيوين 26 14 80 30

رأس الخيمة 26 14 80 35

الفجيرة 27 18 65 40

العين 27 16 60 25

ليوا 27 15 90 20

الرويس 26 17 85 30

السلع 26 16 85 30

دلما 27 20 70 35

طنب الكبرى 26 19 80 40

طنب الصغرى 26 19 80 40

أبو موسى 26 19 80 40